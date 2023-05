Agora parece certo: Andreas Samaris está de saída do Rio Ave.

A informação foi confirmada por Ukra, que ao marcar presença na «flash interview» da Sport TV, após o empate com o Famalicão (2-2), destacou a despedida do grego.

«Foi um prazer ter um jogador com o historial do Samaris no plantel. Veio acrescentar muito, veio ensinar. Foi bem acolhido também, porque no Rio Ave somos uma família, como se sabe. Temos um bom grupo, somos amigos», referiu Ukra.