Novo treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso garantiu este domingo que o jogo com o FC Porto, da 16.ª jornada da Liga, não é «de preparação».

O técnico recém-contratado admitiu que a estreia será «num contexto difícil», mas defendeu que «não há tempo para queixumes, mas sim para trabalho, ambição e dedicação».

«Não será um jogo de preparação ou de treino. Vamos competir ao mais alto nível, mas sabendo que este é o primeiro ponto de um caminho que temos de percorrer e que tem muito mais pela frente», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Os vilacondenses enfrentam um FC Porto que tem tido muitos jogos nas últimas semanas, para o técnico prefere focar-se na sua equipa: «A gestão dos momentos de uma equipa influencia o seu rendimento, mas estive no FC Porto muitos anos, conheço o Sérgio Conceição, e não me parece que estejam preocupados com isso. O nosso foco está no que podemos fazer, não temos tempo para nos preocupar com o que pode acontecer com o adversário.»

De regresso ao Rio Ave, onde já tinha trabalhado na época 2017/18, o treinador de 48 anos assume que o passado pouco importa.

«É fundamental perceber que o que interessa é o presente. O que está para trás diz-me muito pouco. É quase como um campeonato que está a começar. Estamos muito a tempo de fazer o nosso caminho, com foco e tranquilidade. Os atletas serão convencidos pela credibilidade do trabalho, e é isso que espero no dia à dia, com dedicação, para galgarmos etapas.»

«Os melhores reforços deste ano já estão aqui dentro. Pelo que vi até agora, estes jogadores estão muito aquém do que podem fazer, e têm de se atirar a essa tarefa. Claro que qualquer treinador gostaria de melhorar os recursos que tem à sua disposição, e se ficarmos melhor será perfeito, mas a minha maior atenção é aperfeiçoar o que temos», atirou, questionado sobre o mercado de transferências.

O Rio Ave defronta o FC Porto esta segunda-feira, a partir das 19h00, no Estádio do Dragão.