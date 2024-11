Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao Moreirense:

«Foi uma primeira parte sem muitas oportunidades, com o Moreirense com mais bola, nós a fechar mais, e o golo acaba por aparecer quando o Morais aparece por dentro. Na primeira parte foi um jogo muito amarrado.

Começámos bem a segunda parte, fizemos o 2-0 e podíamos ficar mais confortáveis na partida. No entanto, passando dois ou três minutos permitimos a reação do adversário. São estes momentos que temos de ser mais inteligentes. A equipa mesmo assim podia ter feito o 3-1, não conseguiu e depois sofremos o 2-2. Fomos felizes ao fazer o 3-2, mérito dos jogadores, uma vitória justa por que acreditamos.

O processo de mudança demora sempre o seu tempo. Esta equipa estava habituada há três anos e meio a jogar com três centrais e nós mudamos porque achamos que a equipa está preparada para jogar em 4-3-3. Ainda falta intensidade à equipa, mais agressiva nos duelos, e temos jogadores que achamos que no futuro possam render mais e ser mais-valias. Importante é ganhar porque as vitórias dão confiança.

[Rio Ave ainda não perdeu em casa] Os adeptos do Rio Ave são especiais, são apaixonados pelo clube e transmitem vibrações positivas para dentro do campo. Ainda temos muito caminho pela frente e o fundamental aqui é ganhar. São três jogos seguidos a ganhar e o fundamental é ganhar».