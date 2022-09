Em virtude da pausa para os jogos das seleções nacionais, o Rio Ave realizou dois encontros amigáveis esta sexta-feira: de manhã, bateu o São João de Ver por 3-1 e à tarde empatou a duas bolas com o Moreirense.

Guga, Ukra e Hernâni apontaram os golos no duelo com a equipa da Liga 3, enquanto João Ferreira e Leonardo Ruiz seguraram o empate com o conjunto de Moreira de Cónegos, líder da II Liga.

Luís Freire deu folga ao plantel no fim de semana e o regresso aos trabalhos está marcado para segunda-feira.