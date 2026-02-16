Silaidopoulos, na sala de imprensa, lamentou a falta de eficácia de equipa e lembrou que tem muitos jogadores novos. Ainda assim, o técnico acredita que a equipa tem energia para sair da situação difícil em que se encontra.

Análise ao jogo

Penso que o resultado foi injusto. O Moreirense marcou na primeira oportunidade que teve. Nós tivemos uma excelente reação e mostrámos muita personalidade. Penso que estivemos bem na primeira parte. Na segunda parte acho que não entrámos bem e voltámos a sofrer, mas, uma vez mais, a equipa teve comprometimento e energia para mudar o resultado. Criámos muitas oportunidades, mas não marcámos. Temos de criar coisas novas, temos de ter alternativas porque temos uma equipa diferente da que iniciou a época e acho que os resultados vão aparecer.

Como lida com o barulho à volta da equipa?

Estou muito focado no meu trabalho e focado no que posso fazer no desenvolvimento da equipa. Sabemos que se não ganharmos jogos que vai haver contestação, mas a equipa tem energia, está comprometida, boa performance e acho que é nisso que nos temos de focar. Não posso perder energia com outras coisas. É importante nos momentos difíceis estarmos unidos mais do que nunca. Os jogadores estão muito motivados para que a equipa saia da posição difícil em que se encontra.