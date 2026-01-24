Sotiris Silaidopoulos anteviu neste sábado a visita do Rio Ave (11.º) ao Nacional (15.º), na Madeira, a propósito da 19.ª jornada da Liga. O treinador grego disse esperar «condições difíceis» na Choupana, num duelo que vai ser arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

Um teste exigente

«Temos pela frente um adversário duro, em condições difíceis para jogar, mas estamos preparados. Talvez tenhamos alguma adaptação tática devido ao clima e às restantes adversidades, mas, na maioria das vezes, a nossa ideia de jogo é a mesma, não mudamos muito. O Nacional é uma equipa que merecia mais pontos e tem um excelente espírito de equipa. Espero ver a mesma intensidade que tivemos frente ao Casa Pia e alcançar um resultado semelhante.»

«O Nacional não é uma equipa apenas recuada ou subida no terreno, tem muitas dinâmicas e temos de estar preparados. Claro que um dos nossos pontos fortes é o contra-ataque, com a velocidade dos jogadores que temos na frente, e, nesses momentos, temos de ser eficientes e eficazes a utilizá-lo.»