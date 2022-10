*Afonso Bastos, Diário As Beiras, em serviço especial para o Maisfutebol

Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na conferência de imprensa após a eliminação dos vilacondenses da Taça, ao perder no prolongamento com o Ol. Hospital.

«Sabemos que a Taça é uma competição diferente. Sabíamos que o campo ia estar como esteve. Entrámos bem no jogo, fizemos meia hora de grande qualidade e marcamos um belo golo. Na segunda parte, o adversário entrou bem e nós estávamos condicionados com os nossos defesas todos amarelados. A verdade é que o adversário empatou com um erro, e deu a volta com um novo erro. Fizemos o empate logo a seguir e depois não tivemos o discernimento que devíamos ter.

No prolongamento, o jogo fica marcado pelo golo anulado. Dizem que um dos nossos homens interferiu na vista do guarda redes. Na minha visão não tem hipótese nenhuma de ser anulado. A derrota é demérito nosso e é mérito do Oliveira do Hospital. Cometemos erros e pagámos caro. Temos o campeonato, e junto dos nossos adeptos daremos já uma resposta.»