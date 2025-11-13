Rio Ave e Paços de Ferreira empataram a dois golos na manhã desta quinta-feira, em Vila do Conde, num particular que foi aproveitado por Sotiris Silaidopoulos para testar as “segundas linhas”. Ambos emblemas apenas competem nos respetivos campeonatos, pelo que regressam à ação oficial a 30 de novembro (Rio Ave-Santa Clara) e a 1 de dezembro (Paços de Ferreira- Felgueiras).

Os “Castores” inauguraram o marcador pelo avançado Diego Fernandes, aos 38 minutos. A reação dos anfitriões surgiu aos 44 minutos, pelo avançado Tobías Medina. Na etapa complementar, o central Panzo completou a reviravolta aos 52 minutos. Por fim, no minuto seguinte, o lateral Miguel Mota restabeleceu a igualdade.

No Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos apostou em Alfonso Pastor, João Tomé, Lomboto, Panzo, Nelson Abbey, Vrousai, Nikitscher, Liavas, João Graça, Medina e Marc Gual de início, enquanto Miszta, Nikos, Brabec, Ntoi, Aguilera, Etienne Michut, Ferati, Francisco Brás, Olinho e Clayton foram a jogo a partir do banco.

O emblema de Vila do Conde ocupa o 11.º lugar da Liga com 12 pontos – igualado com o Nacional (10.º) – apontando à receção ao Santa Clara (12.º) a 30 de novembro.

Por sua vez, o Paços de Ferreira é o primeiro emblema acima dos lugares de despromoção da II Liga, no 15.º lugar com 11 pontos – igualado com Felgueiras e Lusitânia Lourosa – e prepara a receção ao Felgueiras (14.º) a 1 de dezembro.