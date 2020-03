Após uma formação quase feita por inteiro no Benfica, clube no qual jogou também pela equipa B, o defesa Pedro Amaral, do Rio Ave, afirmou este domingo «manter o sonho de jogar no Benfica», no plantel principal.

«Jogar na equipa principal do Benfica era um sonho e que ainda mantenho vivo. Cresci no Benfica e grande parte da minha educação e do meu crescimento devo ao clube. Mas não faço disso uma grande pressão psicológica, pois neste momento estou muito focado no projeto do Rio Ave», afirmou o jogador de 22 anos, que deixou o Benfica para assinar pelo Rio Ave esta temporada, num acordo que foi oficializado até 2024.

Num vídeo publicado pelo Rio Ave, no qual respondeu a questões dos adeptos, o jogador português afirmou ter escolhido o emblema de Vila do Conde «pelo seu projeto ambicioso e por ser um clube com grande visibilidade». «Vim para jogar o máximo de jogos possível a um bom nível e mostrar o meu valor enquanto jovem atleta. Estou feliz, mas ainda não realizado, porque ambiciono fazer mais jogos», referiu.

Amaral revelou ainda o sonho de jogar, no futuro, na liga espanhola. «Seria injusto particularizar um clube de sonho, mas gostava de jogar em grandes competições e grandes clubes e identifico-me muito com a liga espanhola», admitiu, descrevendo como tem gerido o tempo em casa, numa altura em que o desporto está parado em Portugal, devido à covid-19.

«Tenho estado em casa e dado o máximo de atenção à minha namorada, aproveitando tempo que normalmente não temos e ajudando nas tarefas domésticas. Também vejo filmes, séries e documentários, sem esquecer o plano de treinos dado pelo clube, mantendo o foco e tenho tido muita atenção na alimentação», expôs Amaral, que participou em oito jogos pelo Rio Ave esta época, num total de 601 minutos.