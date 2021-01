O treinador do Rio Ave, Pedro Cunha, assumiu este domingo, na projeção à receção ao Santa Clara, que é importante a equipa dar sequência àquilo que foi o empate conseguido frente ao líder Sporting em Alvalade.

«Depois do que fizemos frente ao Sporting, é muito importante para nós encararmos este jogo com ambição de vencer. Estou muito satisfeito com a resposta e determinação dos jogadores», disse Pedro Cunha, na antevisão ao duelo da 15.ª jornada da I Liga.

Pedro Cunha diz que, após um período de maior densidade competitiva que marcou a sua entrada na equipa principal, na sucessão a Mário Silva, que teve «mais tempo para melhorar ideias e criar rotinas» no grupo.

Sobre o Santa Clara, o técnico espera «uma equipa muito competente, que até tem mais pontos conquistados fora de casa, e certamente irá jogar de igual para igual». «Temos de saber os caminhos a percorrer, ter paciência, circular bem a bola e mostrar determinação para vencer».

«Não é fácil lidar com tantas ausências, e por isso temos sete ou oito jogadores da equipa B integrados no grupo. Mais que olhar para o problema tenho de focar-me na solução. Não olho para idade, mas sim para a competência do atleta. Não tenho problemas em lançar jovens», garantiu.

Sobre a janela de transferências deste mês, na qual recebeu um reforço (Guga, ex-Famalicão), Pedro Cunha espera a chegada de novos elementos.

«O mercado de janeiro nunca é fácil de abordar, mas tenho confiança no nosso presidente. De certeza que vão chegar novos jogadores, até porque saíram alguns. A administração sabe os lugares que são precisos reforçar e temos atletas já identificados», partilhou.

Jambor, Junio Rocha, André Pereira e Nélson Monte são ausências por lesão. Pelé e Filipe Augusto, com limitações físicas, estão em dúvida.

O Rio Ave-Santa Clara tem início às 16h30 de segunda-feira (15h30 nos Açores), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.