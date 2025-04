Declarações de Petit, treinador do Rio Ave, após a vitória dos leões sobre os vilacondenses por 2-0, na Taça de Portugal:

[Análise]

«Duas partes diferentes. A primeira estava equilibrada até ao primeiro golo, com um remate do Debast ao lado. Depois nasce o golo de bola parada. Tentámos reagir, tivemos duas situações do Clayton e do André. Podíamos ter sido felizes aí. O Sporting marca num lance em que entregámos a bola, nestes jogos é difícil porque o Sporting vem sempre na pressão e estamos de costas. A equipa fica exposta. Depois, o penálti ainda não vi mas há um erro na nossa primeira fase de construção. Na segunda parte, a equipa quis pressionar mais à frente e o avançado [Gyokeres] é um jogador diferenciado no nosso campeonato, tanto no apoio como na profundidade. Criou mais situações.»

[Acredita que é possível]

«É um 2-0, é difícil dar a volta mas estamos vivos. Acabou o primeiro jogo, vamos partir para o segundo jogo na nossa casa, apesar de ser em Paços de Ferreira. Sporting continua a ser uma equipa forte intensa com bons processos. Nós continuamos a acreditar.»

[Momento da equipa]

«Este já acabou agora é descansar. Pensar no Boavista. É importante voltarmos às vitórias dar confiança a equipa. Não vencemos há três jogos no campeonato, mas temos de mostrar a mesma vontade e espiríto para dar a volta.»