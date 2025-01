O treinador do Rio Ave disse que espera uma equipa «mais intensa» na próxima partida diante do Farense no sábado.

A equipa de Vila do Conde vem de uma derrota caseira (3-0), frente ao líder do campeonato Sporting, num jogo que Petit desejava outra atitude.

«Sabíamos que estávamos a defrontar o atual campeão, uma equipa com qualidade: o que tenho falado com os jogadores é sobre compromisso, atitude, agressividade. Não tirando mérito à vitória do Sporting, houve momentos em que devíamos ter sido mais intensos», disse.

Segundo Petit, todos os detalhes que não correram bem no jogo foram analisados. O técnico dos vilacondenses espera agora outro compromisso da equipa. «Esperamos já neste jogo dar uma resposta diferente», afirmou.

«Analisámos bem os comportamentos deles e estamos preparados para dar uma boa resposta», analisou o treinador dos vilacondenses sobre a formação algarvia, que disse ser uma equipa equilibrada defensivamente e ter jogadores rápidos no ataque.

Sobre o mercado de transferências e a saída do central Aderllan Santos, que rescindiu com a equipa da foz do Ave para rumar para o AVS, Petit disse que responderá a todas as perguntas após o fecho do mercado de transferências.

Rio Ave e Farense medem forças no sábado, às 15h30, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.