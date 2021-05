Francisco Geraldes lançou um livro de poesia.

O médio de 26 anos, que representa o Rio Ave, partilhou nas suas redes sociais a sua primeira obra, intitulada «Cito. Longe, Tarde» sob a chancela da Cultura Editora.

«Nunca pensei que viria a ser este o resultado final sempre que escrevia ou anotava algumas ideias, em registo de poesia, no meu caderno, algo que faço recorrentemente», escreveu o antigo médio do Sporting, salientando que os seus poemas são um exercício do que viveu, de procura por respostas a perguntas que o inquietam, «mas também sobre o absurdo da existência e da nossa pequenez neste universo tão vasto».



«Como disse há pouco tempo numa entrevista, acredito que quando terminamos a leitura de um livro, já não somos a mesma pessoa que éramos quando o abrimos. Por isso, espero que desfrutem da viagem e que esta vos toque ou que se identifiquem com ela, à sua maneira», afirmou o futebolista.