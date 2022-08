O futebolista grego Andreas Samaris, reforço do Rio Ave para a época 2022/23, defendeu esta segunda-feira que o clube de Vila do Conde «é um dos melhores em Portugal» ao falar do regresso a um país no qual representou o Benfica de 2014 a 2021.

O jogador de 33 anos, que em 2021/22 esteve nos neerlandeses do Fortuna Sittard, revelou aos canais do clube que foi abordado e contou como decidiu pelo novo passo na carreira.

«A minha primeira reação foi: “O Rio Ave é um bom clube em Portugal”. Óbvio que teve um azar no ano passado [ndr: descida à II Liga], mas isso não quer dizer nada, não diminui o valor do clube. Fui falando com a minha família, passámos dez dias a falar e tomei a decisão», afirmou, falando ainda de como via o Rio Ave como adversário, quando estava no Benfica.

«Sempre pensei que o Rio Ave estava a jogar futebol, não tentava fazer antijogo, tentava apresentar uma ideia com qualquer treinador que teve e acho que isso mostra um bocadinho da cultura o clube e é uma das coisas que me trouxe aqui», referiu.