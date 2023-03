Declarações do treinador do Rio Ave, Luís Freire, na sala de imprensa do estádio de São Miguel, após a vitória frente ao Santa Clara por 2-0:

«Hoje o desafio era claro. Era tentar a segunda vitória seguida. Nós vamos num bom momento de resultados e exibicional. Temos feito boas exibições, cada vez melhores e os resultados também têm aparecido. Hoje o desafio era grande porque era um adversário que precisa de pontos, que jogava em casa, num campo difícil. Nós fora de casa temos poucos pontos também. Nós queríamos continuar a crescer na nossa personalidade em termos de jogo.

Na primeira parte, o Santa Clara ainda teve capacidade, sobretudo com cruzamentos para o Allano ao segundo poste, para fazer perigo. Mas nós ao longo da primeira parte já criamos cinco ou seis oportunidades claras para fazer golo. Acabamos com o penálti falhado, mas com mais bola, mais critério, a ligar bem, a atacar a profundidade e a preencher bem a área.

O que disse ao intervalo aos jogadores é que a jogar assim tínhamos tudo para ganhar o jogo. Eles tinham de acreditar. O difícil era jogar assim. O penálti falhado intranquilizou um pouco, mas nós em Arouca já tínhamos falhado um penálti e ganhámos. Foi relembrado isso aos jogadores.

Fomos um grupo muito sério e trabalhador.

As contas fazem-se no fim. São nove jogos. Este objetivo da permanência parece-me que sim [que está garantido]. São pontos a mais para muitos concorrentes diretos. Agora, o que falta jogar são nove jogos e em todos vamos querer ganhar.»