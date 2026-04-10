Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, garante que quer voltar às vitórias depois da derrota em casa frente ao Alverca. O treinador grego continua sem poder contar com o lesionado Brandon Aguilera e refere, ainda, que o jogo frente ao Santa Clara trará dificuldades a nível táctico e mental, num duelo onde Petit defronta a antiga equipa. A partida a contar para a 29.ª jornada da Liga está marcado para sábado, às 18h00.

Derrota não retira confiança no trabalho

«Marcámos nos últimos quatro jogos, portanto estamos num bom momento. Não acho que uma primeira parte menos conseguida contra o Alverca nos deva fazer perder confiança.»

Antevisão ao jogo

«Jogo muito difícil. Não só nos aspetos técnicos e táticos, mas sobretudo forte mentalmente.»

Análise ao Santa Clara

«Vamos defrontar um adversário experiente, taticamente muito bem organizado na defesa e muito agressivo quando não tem a bola. Têm muita qualidade no plantel, jogadores que podem ser muito perigosos a explorar a profundidade. Temos de estar muito concentrados.»

Erros a não repetir

«Não perder a bola com facilidade, não cometer erros em zonas perigosas e ser capaz de controlar a transição.»

Petit reencontra a antiga equipa

«O Petit é um treinador muito experiente, com muitos anos de futebol e uma boa carreira. No futebol atual não há segredos. Todas as equipas se conhecem muito bem, toda a gente analisa toda a gente, especialmente nesta fase final da época.»

Resolver a manutenção o quanto antes

«É mais importante focarmo-nos no desempenho e no que temos de fazer em cada jogo do que definir um objetivo em pontos. No final, veremos quantos pontos temos e onde terminamos. O importante é garantir isso o mais cedo possível.»