Silaidopoulos, na sala de imprensa, disse que não ficou satisfeito com o empate (1-1, frente ao Santa Clara) porque o Rio Ave foi melhor na primeira parte. O treinador ficou satisfeito por a equipa criar oportunidades de golo e diz que as vitórias vão aparecer.

Mais um empate. Qual a análise que faz ao jogo?

«A performance foi boa na primeira parte. Tivemos mais oportunidades, mais bola, falhámos um penálti, mesmo assim conseguimos marcar um golo e na primeira vez que o Santa Clara foi à baliza marcou. Não quero julgar o árbitro, mas este tipo de lance é sempre contra nós. Na segunda parte foi mais equilibrado, mas houve coisas positivas. Acho que merecemos ganhar, mas temos de continuar com pensamento positivo e trabalhar para ganhar o próximo. Só temos três derrotas no campeonato e isso é positivo.»

Este empate podia ter sido convertido numa vitória?

«Há jogos em que empatamos e merecemos, mas este jogo nós merecemos vencer. Isto tem a ver com a maturidade da equipa e da eficácia. Criámos várias oportunidades para marcar e estava mais preocupado se não as criássemos. Se estes pequenos detalhes mudarem, as vitórias vão aparecer.»