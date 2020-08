O Sporting já sabe que será cabeça-de-série no sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa e (se seguir em frente) no sorteio do play-off da Liga Europa, pelo que à partida terá vida facilitada em relação aos adversários que pode encontrar no caminho para a entrada na fase de grupos, naquela que é a fase de Liga Europa propriamente dita.

O Sporting até é, nesta altura, o clube apurado para o sorteio da terceira pré-eliminatória com melhor coeficiente de pontos, sendo apenas ultrapassado por Tottenham e Basileia, que contudo vão entrar em prova na segunda pré-eliminatória e não têm, por isso, o apuramento para a terceira pré-eliminatória garantido.

O Rio Ave, por outro lado, é cabeça de série no sorteio da segunda pré-eliminatória, mas a partir daí não tem garantido a posição de cabeça de série em mais nenhum sorteio: depende, sobretudo no sorteio da terceira pré-eliminatória, da eliminação de equipas com um coeficiente de pontos superior.

O sorteio da terceira pré-eliminatória terá lugar a 1 de setembro e o sorteio do play-off terá lugar a 18 de setembro. O sorteio da segunda pré-eliminatória, na qual entra o Rio Ave, está marcado para 31 de agosto. Já o sorteio da fase de grupos está agendado para 2 de outubro, em Atenas.

Refira-se que as rondas preliminares serão todas jogadas a uma mão, pelo que o Sporting decidirá a terceira pré-eliminatoria e o play-off num só jogo, que o sorteio determinará em casa de quem é que é. Os jogos vão realizar-se todos à porta fechada e sem vídeo-árbitro.

De resto, a segunda pré-eliminatória joga-se a 17 de setembro (com Rio Ave), a terceira pré-eliminatória joga-se a 24 de setembro (com o Sporting) e o play-off disputa-se a 1 de outubro. A fase de grupos começa a 22 de outubro. A final da Liga Europa da próxima temporada vai jogar-se no Gdansk Stadium, na Polónia.