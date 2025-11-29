O Rio Ave recebe o Santa Clara para a 12.ª jornada do campeonato depois de três semanas sem competir. O técnico dos vilacondenses admite que a pausa não foi benéfica, apesar de ter aproveitado para alinhar novas ideias de jogo. Sotiris Silaidopoulos reconhece a qualidade e maturidade da equipa açoriana, mas sublinha que o Rio Ave tem conseguido responder a adversários de nível competitivo elevado. O encontro está marcado para domingo, às 15h30.

Análise ao Santa Clara

«O Santa Clara é uma boa equipa, que jogou na Liga Conferência. Tem maturidade e muita qualidade na frente, percebe o que o jogo lhe pede. É um bom desafio para nós, vai ser um jogo competitivo e queremos estar no nosso melhor nível.»

Necessidade de tempo e estabilidade

«Se dois dos seis empates que tivemos fossem vitórias, ninguém falaria dos resultados. E merecíamos, pelo que fizemos em campo. Contra o Estoril Praia jogámos 70 minutos com menos um e, em Alverca, podíamos ter ganhado. Toda a gente quer ganhar, ninguém mais do que nós. Mas precisamos de tempo e estabilidade para criar o que queremos.»

Impacto das três semanas sem compromissos

«Se tivesse de escolher a data para jogar contra o Santa Clara, seria logo depois da partida frente ao Alverca. Tivemos a paragem, as coisas são o que são. Estamos preparados, trabalhámos bem, preocupados em estar fortes e competitivos.»

Variações do sistema tático

«Trabalhámos alguns novos aspetos nestas semanas e tentaremos trazê-los nos próximos jogos. Veremos se acontecerá já neste ou nos seguintes. Temos de avaliar e ver onde podemos usar as diferentes formações.»