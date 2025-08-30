Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, fez a antevisão da receção ao Sp. Braga (domingo, 20h30), na conferência de imprensa de antevisão que decorreu este sábado no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde:

«No último jogo [com o Arouca], criámos muitas boas oportunidades. Entrámos bem no último terço e criámos situações de golo, mas temos de melhorar no coletivo e no equilíbrio da equipa para render em todas as fases, seja atacante ou defensiva. Vejo progresso na forma como fazemos as coisas em todos os setores e queremos manter esses pontos positivos. Com o Sporting de Braga, espero um jogo difícil, com muita velocidade no ataque ao espaço, mas estamos em casa e queremos vencer.»

Sobre possíveis alterações no adversário, que jogou a meio da semana

«O principal é sobre os jogadores. Claro que, taticamente, os treinadores podem fazer mudanças, mas espero um jogo bom e interessante, com qualidade e intenção de ambos os lados. O Sporting de Braga tem um estilo bem vincado e é uma boa equipa. Eles têm um plantel muito grande. Já tive situações destas, em que jogar a meio da semana dava ritmo e era positivo. O Sp. Braga já fez nove jogos oficiais esta época e apresenta sempre uma proposta de qualidade.»

Possível saída no mercado

«O Clayton fez uma excelente temporada passada e estamos felizes com isso. Claro que é um jogador importante, com intenção frente à baliza. É normal haver este ruído à volta dele, mas é um profissional de topo, está dedicado à equipa e tem gerido tudo de forma muito positiva.»