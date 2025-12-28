Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, analisa a derrota, por 4-0, frente ao Sporting, na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil para nós, até porque tínhamos vários jogadores doentes e não sabíamos se os íamos ter disponíveis para o jogo. Na primeira parte, gerimos bem a situação pela forma como defendemos e tivemos algumas ocasiões em que podíamos ter definido melhor no último terço e ter outro resultado. Na segunda parte, perdemos a concentração durante oito minutos e contra este tipo de equipas, com tanta qualidade, elas castigam-nos. Estou satisfeito com o esforço dos rapazes, fizeram tudo, depois de uma semana difícil.»

«Temos coisas a melhorar, podemos fazer coisas melhores em muita situações, sobretudo com a bola e no último terço, mas o esforço esteve lá do primeiro ao último minuto. Perdemos a concentração naquele momento em que sofremos três golos. Estas equipas não permitem erros, punem-nos.»

Interesse do Benfica em André Luiz

«Não posso fazer comentários porque não é nada oficial. É um jogador muito importante para nós, está a fazer uma grande época e estamos muito felizes com a sua evolução. Se for bom para os dois lados, vai ser difícil para nós substitui-lo, mas vamos fazer o nosso melhor. Não estou surpreendido (com o interesse do Benfica), é justo, porque ele é um dos melhores jogadores da Liga neste momento. Tem toda a qualidade e capacidades para jogar a um nível superior e numa equipa de nível superior.»

Desejos para o ano de 2026

«Este foi um bom ano, com muitos jogos competitivos, numa Liga que é muito boa. Fizemos o nosso melhor e queremos ter melhores resultados em 2026.»