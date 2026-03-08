Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, antevê, em conferência de imprensa, o jogo frente ao Tondela, que fecha, na segunda-feira, a 25.ª jornada da Liga:

Importância do jogo para o Rio Ave

«É um jogo muito importante. Naturalmente, quando enfrentas equipas que estão muito perto de ti na classificação, e à medida que o campeonato avança, os jogos tornam-se cada vez mais importantes.»

«Temos de encarar este desafio como encarámos os últimos três, em que foi evidente que melhorámos. Temos de ter a mesma mentalidade e a mesma atitude. Tivemos uma semana muito boa. Estamos preparados e prontos para enfrentar um adversário difícil, num campo difícil.»

Análise ao Tondela

«É uma equipa muito bem organizada. São muito perigosos no contra-ataque e nas bolas paradas. Analisámo-los bem, conhecemos os seus pontos fortes e sabemos onde os podemos ferir.»

Dificuldades ofensivas do Rio Ave

«Quando se marca apenas um golo nos últimos três jogos, parece que o golo está a faltar, mas o positivo é que estamos a criar oportunidades. Falta, talvez, uma melhor decisão no último momento, no último passe ou na finalização. Às vezes, basta marcar o primeiro e depois tudo se torna mais fácil e mais fluido.»

Confiança para o futuro

«Os últimos três jogos são um bom guia para nós. Quero destacar a forma e a mentalidade com que lutámos por cada bola, por cada centímetro dentro do campo, mesmo em jogos muito difíceis contra o FC Porto e o Famalicão, em que a equipa esteve muito bem.»

«Falta-nos apenas o resultado, mas, se continuarmos com a mesma exibição e a mesma mentalidade, acredito que os três pontos serão uma questão de tempo.»

Baixas no Rio Ave

Brandon Aguilera (lesionado).