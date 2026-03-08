Silaidopoulos: «Acredito que os três pontos serão uma questão de tempo»
Treinador do Rio Ave acredita num bom resultado em Tondela, na 25.ª jornada da Liga
Treinador do Rio Ave acredita num bom resultado em Tondela, na 25.ª jornada da Liga
Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, antevê, em conferência de imprensa, o jogo frente ao Tondela, que fecha, na segunda-feira, a 25.ª jornada da Liga:
Importância do jogo para o Rio Ave
«É um jogo muito importante. Naturalmente, quando enfrentas equipas que estão muito perto de ti na classificação, e à medida que o campeonato avança, os jogos tornam-se cada vez mais importantes.»
«Temos de encarar este desafio como encarámos os últimos três, em que foi evidente que melhorámos. Temos de ter a mesma mentalidade e a mesma atitude. Tivemos uma semana muito boa. Estamos preparados e prontos para enfrentar um adversário difícil, num campo difícil.»
Análise ao Tondela
«É uma equipa muito bem organizada. São muito perigosos no contra-ataque e nas bolas paradas. Analisámo-los bem, conhecemos os seus pontos fortes e sabemos onde os podemos ferir.»
Dificuldades ofensivas do Rio Ave
«Quando se marca apenas um golo nos últimos três jogos, parece que o golo está a faltar, mas o positivo é que estamos a criar oportunidades. Falta, talvez, uma melhor decisão no último momento, no último passe ou na finalização. Às vezes, basta marcar o primeiro e depois tudo se torna mais fácil e mais fluido.»
Confiança para o futuro
«Os últimos três jogos são um bom guia para nós. Quero destacar a forma e a mentalidade com que lutámos por cada bola, por cada centímetro dentro do campo, mesmo em jogos muito difíceis contra o FC Porto e o Famalicão, em que a equipa esteve muito bem.»
«Falta-nos apenas o resultado, mas, se continuarmos com a mesma exibição e a mesma mentalidade, acredito que os três pontos serão uma questão de tempo.»
Baixas no Rio Ave
Brandon Aguilera (lesionado).