No primeiro de quatro jogos particulares da pré-temporada, o Rio Ave perdeu com o Sporting Braga B, por 4-2, este sábado, no Estádio dos Arcos.

O lateral-direito Costinha e o avançado Emmanuel Boateng apontaram os golos dos vilacondenses, enquanto Mathys, Dinis Rodrigues, Diego Rodrigues e André Lacximicant marcaram para os visitantes.

Luís Freire utilizou quase todo o plantel, à exceção de André Pereira e João Graça, devido a problemas físicos, assim como Joca e Ruca, que vêm de um longo período de paragem após lesão.