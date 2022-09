O Rio Ave soma cinco pontos em cinco jornadas de Liga e, depois de ter defrontado FC Porto e Sporting, vai agora receber o Sp. Braga em Vila do Conde, num início de calendário difícil para o recém-promovido clube.

O treinador Luís Freire promete uma bos resposta, mas diz ter consciência das dificuldades que o esperam, ele que já bateu o campeão nacional FC Porto neste campeonato.

«Estamos a apanhar adversários que teoricamente são mais fortes e têm outras ambições no campeonato, mas não nos podemos resignar. Somos um Rio Ave que já dá respostas muito positivas, e ainda vai melhorar», garantiu Luís Freire, citado pela Lusa.

«O Sp. Braga tem demonstrado que está muito forte, ainda recentemente o provou na Liga Europa. É uma equipa que está no topo da tabela, habituada a marcar golos e não sofrer. Só um Rio Ave com muito vontade de jogar e mostrar o que vale, perante os seus adeptos, poderá superar este adversário», acrescentou.

Questionado sobre as qualidades que a equipa deve repetir com o Sp. Braga e que foram vistas na vitória sobre o FC Porto, o treinador do Rio Ave declarou a «atitude e entrega» demonstradas.

«Cada adversário permite-nos algumas mudanças na nossa forma de jogar. Temos de ter essa ambição e vontade, e isso pode-nos permitir outras coisas, porque temos um grupo que ainda está a crescer. Atitude e entrega que temos demonstrado não vai faltar», vincou Luís Freire.