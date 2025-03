Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Sp. Braga:

«Entrámos a ganhar e depois o Sp. Braga soube reagir, teve mais bola e criou mais situações perto da nossa baliza. Sabíamos que o Sp. Braga é uma equipa forte a jogar fora de casa e na primeira parte faltou critério na saída. O Clayton estava a baixar muito quando era o movimento contrário que eu queria.

Na segunda parte melhoramos, o Clayton começou a explorar mais a profundidade para atacar o espaço que o Sp. Braga dava. Melhorámos, fomos mais intensos, conseguimos sair na pressão. Fizemos o segundo golo de bola parada e depois podíamos ter matado o jogo nas várias situações que tivemos, mas quero dar os parabéns aos jogadores pelo que fizeram.

[Rio Ave só com uma derrota em casa] Vínhamos de um ciclo positivo. Quando perdemos com o Sporting, fomos logo a Faro buscar a vitória. A derrota com o Estoril deixou-nos frustrados da forma que foi e na antevisão tinha dito que esta equipa ia reagir porque conheço bem os jogadores. É importante jogar na nossa casa e tornar a vida às outras equipas mais difíceis. Abrimos um novo ciclo e queremos prolongá-lo, mas não vamos sempre conseguir sempre ter resultados positivos. Foi uma vitória boa e assim colamos aos de cima».