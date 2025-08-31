Um golo de El Ouazzani em cima do minuto 90 evitou que a nau guerreira afundasse no Ave. Depois do apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, o Sp. Braga voltou a claudicar no campeonato e, a papel químico da ronda anterior, evitou a derrota em cima do apito final. Segunda igualdade consecutiva a dois.

O Rio Ave leva três empates em outros tantos jogos e ainda não perdeu, mas também não ganhou. Clayton, de grande penalidade, abriu o marcador e Roger Fernandes, a aproveitar um erro dos locais, empatou. O avançado brasileiro bisou e voltou a dar vantagem à turma vilacondense, tudo na primeira parte. No fecho do encontro, El Ouazzani deixou tudo como começou.

Primeira parte viva e com golos

Depois de ter feito descansar toda a equipa na jornada europeia, Carlos Vicens voltou a utiliza o onze da Liga apenas com uma exceção: El Ouazzani ficou no banco e Fran Navarro assumiu a titularidade pela primeira vez no campeonato – tinha jogado apenas os minutos finais frente ao AVS. Já Sylaidopoulos fez três alterações depois do empate em Arouca (3-3), trocando Ntoi, Bakoulas e Olinho por Petrasso, Liavas e Spikic.

O início da partida foi equilibrado. O Sp. Braga tentou ter bola desde o início, mas do outro lado estava um Rio Ave agressivo e que dava poucos espaços. Ainda assim, foi a formação arsenalista que esteve perto de marcar, valendo Petrasso aos vilacondenses. Navarro apareceu ao segundo poste a rematar e, em cima da linha, o central argentino a evitar o golo.

Do outro lado, era André Luiz que colocava a defensiva bracarense em sentido. A rapidez do extremo fez estragos ao quarto de hora quando foi carregado em falta por Gorby. Clayton, na transformação do castigo máximo, não falou. Os bracarenses pegaram no jogo e foram em busca da igualdade. Ela acabou por surgir num erro adversário. Numa saída de bola rioavista, o passe de Liavas para Abbey ficou curto e Roger, no interior da área, fez o golo.

Festejavam os adeptos arsenalistas na bancada, mais de um milhar, mas a festa durou muito pouco, já que o Rio Ave voltou à vantagem dois minutos depois. Novamente André Luiz a partir a louça toda no lado direito do ataque e a dar para a entrada da área onde Clayton, com um remate certeiro, bisou. Até ao descanso, os de Braga tiveram muita bola, no entanto só Moutinho, com um remate frontal, é que ficou perto de marcar.

El Ouazzani evita a derrota

O Sp. Braga regressou mais agressivo para a segunda metade e a recuperar o esférico mais perto da área vilacondense, não permitindo que o Rio Ave saísse para o ataque. Mesmo assim, Miszta continuava sem grande trabalho. Sentindo o perigo, Sylaidopoulos reforçou o miolo com Ntoi e passou a jogar com um 3x5x2. Em resposta, Vicens refrescou o ataque com a entrada de El Ouazzani.

Os bracarenses foram acentuando o domínio, com o passar do tempo, e encostando os vilacondenses às imediações da sua área. No entanto, ter a bola nos pés e criar ocasiões de perigo não são sinónimos. Os guerreiros apostavam muito no corredor central e poucas vezes os corredores, facilitando a vida à defensiva local que tinha um aglomerado de jogadores naquela zona.

Foi já em cima do minuto 90, à semelhança da ronda anterior, que a turma arsenalista chegou à igualdade. Gabri Martinez entrou na área pela esquerda e cruzou rasteiro para o coração da área onde El Ouazzani surgiu a encostar para golo. Até ao final, os guerreiros deram tudo para chegar ao empate, mas aí apareceu Miszta como uma autêntica muralha a segurar o empate.