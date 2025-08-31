FIGURA: Miszta (Rio Ave)

O guarda-redes do Rio Ave não conseguiu segurar a vitória frente ao Sp. Braga, mas conseguiu evitar a derrota. Miszta esteve em alta ao parar diversas ocasiões, principalmente nos minutos finais. Roger, por duas vezes, Gabri e Moutinho tentaram marcar o golo do triunfo, no entanto o guardião polaco não deixou.

MOMENTO DO JOGO: Minuto 90 evita derrota

Pela segunda jornada consecutiva o Sp. Braga evitou a derrota em cima do minuto 90. Se contra o AVS foi Fran Navarro a saltar do banco para fazer a igualdade, desta feita foi El Ouazzani a imitar o homólogo espanhol. O golo vale um ponto e não deixou que os vilacondenses ficassem sem os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Clayton (Rio Ave): Bisou na partida e já leva três golos em outros tantos jogos. Clayton não tremeu da marca dos onze metros e repetiu a façanha quando recebeu o esférico à entrada da área. Deu sempre muita luta à defensiva bracarense e terminou o encontro esgotado.

El Ouazzani (Sp. Braga): Perdeu a titularidade para Fran Navarro depois do espanhol sair do banco diante do AVS e fazer o golo do empate. El Ouazzani não quis ficar atrás e fez o mesmo neste encontro. Estava no sítio certo e foi só encostar.