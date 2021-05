O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Sporting (2-0), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Esperava mais?] «O que eu esperava era um Sporting muito pressionante, a limitar-nos muito e que teríamos de ter capacidade de resistir. Foi isso que se verificou, o Rio Ave nem sempre conseguiu encontrar espaços.

[2-0 travou a reação do Rio Ave?] Tenho alguma dificuldade em fazer raciocínio nesta altura, porque há muita coisa a acontecer. No futebol há um conjunto de coisas, de emoções, joga-se com o corpo todo, há reações que se fazem a um metro, 30 centímetros… Vou falar de futebol: a minha equipa teve carácter para assumir o jogo perante uma equipa que será campeã nacional, provavelmente. E num momento de alguma perturbação emocional apareceu o segundo golo, esse sim depois tornou-se difícil de ir atrás do jogo. Tirou-nos completamente do jogo.

[Penálti atirou a equipa do Rio Ave muito para baixo?] O que vou dizer não tem nada a ver com a vitória do Sporting. Também ouvi conversas de parte a parte, nomeadamente sobre esse lance do penálti. O jogo é jogado por pessoas, é impossível disputar uma bola sem ter os braços abertos. É incrível como se julga o futebol hoje em dia. Não devia ser a cor da camisola a fazer a diferença. A mim pareceu-me um lance normal, mas o jogo virou. Isto não é uma crítica à arbitragem, é mais um apelo para que as decisões se tomem com ponderação. Mesmo o quarto árbitro tem de ter atenção como lida com as emoções nos bancos.

[Com que sensação para as três finais?] Vai ser até à última, estamos preparados. A minha função é unir toda a gente em torno desse propósito e vamos preparar o jogo com energia.»