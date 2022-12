O treinador do Rio Ave, Luís Freire, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sporting (2-0), em jogo da Taça da Liga:

[Fica a ideia que o Rio Ave quebrou com o primeiro golo do Sporting] «Tenho de elogiar os jogadores. Tentaram ao máximo fazer o que trabalhámos. Queria que o grupo estivesse nestes jogos a olhar olhos nos olhos os adversários. Entrámos bem, muito pressionantes, muito personalizados. A equipa entrou como tinha de entrar. A primeira parte é boa da parte do Rio Ave. O Sporting é uma equipa que mais gosta de jogar em Portugal. Os meus jogadores foram agressivos e corajosos. Na segunda parte tentámos novamente, mas sentimos o golo do Sporting. Os nossos jogadores tiveram um momento de reequilíbrio. Lutámos até ao fim e a palavra vai para os jogadores, deram tudo. Comparar este jogo ao de Alvalade de há uns tempos, não tem nada a ver. Fomos muito mais equipa hoje. Temos de continuar com esta atitude.

[Aposta em André Pereira] Confiamos nos jogadores, em todos, a época é muito grande. Os jogadores estão a trabalhar muito bem no treino. O André está a ganhar ritmo. Conto com todos, só tenho pena de não termos ido até ao fim com o jogo em aberto, merecíamos.

Vamos entrar com o Farense para ganhar, temos de trabalhar bem durante estes dias que vamos ter.»