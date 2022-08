O Rio Ave vai defrontar o Sporting no próximo sábado, no Estádio de Alvalade, em jogo a contar para a segunda jornada da Liga.

Luís Freire, treinador dos vilacondeses, encara o encontro como uma «gradual evolução» da equipa.

«Há sempre três resultados no futebol. Vamos para este jogo como para qualquer outro, sabendo que o Sporting é uma das melhores equipas da prova e candidata ao título. Da nossa parte, estamos numa etapa de sair da II Liga e começar a aumentar o nível na Liga. Este jogo vem nessa perspetiva de nos compararmos com os melhores e querer ao máximo que a equipa seja já competitiva»,disse Freire, em conferência de imprensa.

O treinador de 36 anos acrescenta que os verdes e branco são uma equipa forte e constante, devido aos três anos que Ruben Amorim dirige a equipa.

«O Sporting vem num processo de três anos com o Ruben Amorim, que já fez um grande trabalho e tem uma equipa muito rotinada. Empate 3-3 em Braga? Acredito que o início é apenas o início. Ninguém tenha ilusões. O Sporting, tal como nós, tem coisas que já faz muito bem e em que é muito perigoso e outras em que vai ter de crescer como todas as equipas. Além do valor coletivo, e por muito que possa ter um ponto menos forte aqui ou acolá, a individualidade pode ajudar a qualquer momento a resolver muita coisa», alertou.

Expulso a partida diante do Vizela, por ter saído «deliberadamente da área técnica para protestar com o árbitro assistente», de acordo com o relatório do árbitro Gustavo Correia, Luís Freire foi suspenso por um jogo e vai ser substituído pelo adjunto Nuno Silva no banco.

«O treinador mais indisciplinado da Liga sou eu. Tenho um histórico que não vai por aí e basta perceberem o meu trajeto. Disse na altura que foi uma expulsão um pouco excessiva, mas não quer dizer que não tenha de olhar para mim. Estou lá para cumprir o castigo e irei tentar ajudar ao máximo dentro destas limitações. A minha equipa técnica já trabalha comigo há 10 anos, sabe o que pretendo e está à altura do desafio», assegurou.

O Rio Ave,12.º classificado, ainda sem pontos conquistados, visita o Sporting este sábado às 20h30, no Estádio José Alvalade, com arbitragem da partida a ficar a cargo de Manuel Mota.