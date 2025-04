Rui Borges tinha dito minutos antes que uma vantagem por 2-0 é dos resultados mais perigosos do futebol. Ora Petit, que perdeu exatamente por 0-2 em Alvalade, discorda do adversário.

«É melhor uma vantagem por 2-0 do que 1-0. Ou do que 0-0», começou por dizer Petit.

«A nossa ambição é inverter essa desvantagem. O Sporting é uma equipa muito equilibrada, mas deste lado vai encontrar um adversário corajoso. Esperamos que os nossos adeptos nos ajudem e que tenhamos também um pouco sorte, porque é fundamental.»

Embora tenha de jogar em casa emprestada, em Paços de Ferreira - devido ao estragos feitos pela tempestada no estádio do Rio Ave -, Petit acredita que está tudo em aberto e que pode dar a volta à eliminatória.

«Vamos tentar estar equilibrados do ponto de vista defensivo, que é fundamental perante uma equipa muito forte, que ainda no jogo do último fim de semana fez 17 remates à baliza», frisou.

«Vamos tentar estar equilibrados defensivamente, para depois concretizarmos as oportunidades que tivermos no ataque, para podermos concretizar o soho de estar no Jamor.»

O Rio Ave recebe esta terça-feira o Sporting, que joga em Paços de Ferreira depois de ter vencido em Alvalade, na primeira mão das meias-finais, por 2-0.