Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Sporting:

«Houve mérito do Sporting, que teve uma entrada forte e marcou logo aos três minutos, com muita intranquilidade da nossa parte, com pouca intensidade, agressividade e sempre muito receosos. O Sporting circulou bem a bola, a tentar ganhar espaços e a criar muitas situações.

Na segunda parte, conseguimos ser mais intensos nos primeiros 15 minutos, mas depois o Sporting voltou a meter intensidade no jogo e a criar mais oportunidades. Hoje não conseguimos ser a equipa que já fomos e estamos tristes por não dar continuidade aos bons jogos em casa.

[serve o jogo de lição para os próximos jogos com os grandes?] Os jogos todos servem sempre de lição e a nossa casa queremos que seja uma fortaleza. Hoje não conseguimos e, por isso, há que analisar e corrigir. Temos de ganhar mais maturidade e temos de fazer mais do que fizemos hoje, sem tirar mérito ao Sporting. Foram três pontos que perdemos e temos de os ir buscar ao Farense.

Tu preparas um jogo e aquele golo logo ao terceiro minuto condicionou e por muito que tentamos ajustar, não conseguimos. O Sporting foi uma equipa dinâmica e criou-nos muitas dificuldades. O Clayton é um jogador que nos dá muito oxigénio porque sabe segurar a bola, é um jogador de referência, e que sabe os momentos certos.

[entrada de Martim Neto] São jogadores diferentes. O Novais é um jogador que ataca bem os espaços e pensamos que pudesse entrar mais vezes nas costas. O Neto é um jogador diferente, que consegue transportar bola e era isso que queríamos, mas foi difícil porque quando começa a faltar confiança, torna-se mais difícil. Podíamos ter feito mais e melhor.

[alterações de Rui Borges se surpreendeu] Não, não me surpreendeu. A única surpresa foi a construção de jogo porque o Debast fez muitas vezes a construção a três e foi a única diferença daquilo que esperávamos».