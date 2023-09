Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações no final da derrota por 2-0 frente ao Sporting, em Alvalade:

«Começámos claramente mal, a dar muita liberdade aos jogadores do Sporting, que recebiam a bola à vontade e a vinham para cima da nossa defesa. Houve mérito do Sporting e demérito nosso. O adversário está num bom momento, muito apoiado, muito confiante. Só reagimos após o segundo golo, mas aí sim, a partir da meia hora, conseguimos descobrir o nosso jogo. Acho que a lesão do Joca nos tinha desconcentrado.

Ao intervalo falámos com os jogadores, assumimos o que tínhamos trabalhado e apesar da lesão do Guga, uma entorse, logo no início da segunda parte, marcámos um golo que foi anulado por um fora de jogo de seis centímetros. A primeira parte teve só Sporting, a segunda teve também muito Rio Ave. Faltou o golo para entrarmos no jogo, se o tivéssemos feito íamos discutir o resultado. A vitória do Sporting é justa, mas nós deixámos uma boa imagem, fomos fiéis ao nosso futebol, não viemos cá fazer um jogo cínico.

Há varias maneiras de vir a Alvalade. Podemos vir cá defender, mas depois acusam as equipas pequenas de não querer jogar, de perderem tempo e por aí fora. E podemos vir cá fazer o nosso jogo, mantendo-nos fieis, pressionando o adversário, fazendo um jogo positivo. No segundo golo, a equipa devia ter sido mais prudente. Quando temos a bola, queremos jogar, mas quando recuperámos a bola perto da defesa, temos de jogar com o guarda-redes. Cometemos um erro, mas os jogadores demonstraram uma grande confiança no processo.

O Sporting é uma equipa com muita personalidade e uma bela identidade. È uma equipa que gosta de ter a bola. O que nós queremos é ter também essa identidade. Não conseguimos na primeira parte, conseguimos na segunda. Vejo o Sporting regularmente ao vivo, vi por exemplo aqui o jogo com o Moreirense e sei como o Sporting gosta de dominar e impor o seu jogo. Na segunda parte conseguimos ser nós a fazê-lo.»