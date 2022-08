O médio do Rio Ave, Vítor Gomes, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sporting (3-0), em jogo da segunda jornada da Liga:

[Que mudou após o primeiro golo do Sporting] «Mudou o facto de não conseguirmos, em transição, segurar a bola e dar tempo à equipa para subir. Perdemos essa capacidade, o Sporting teve ascendente e foi um jogo difícil.

[Como se lida com a próxima semana depois de duas derrotas?] Temos um calendário difícil, mas acreditamos no processo. É um caminho longo, não estamos no nosso melhor, mas há que continuar a trabalhar, as cosias vão melhorar.

Agradeço aos adeptos que vieram aqui e peço-lhes que acreditem em nós porque vamos dar a volta, certamente.»