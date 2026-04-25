Rio Ave
Há 1h e 18min
Sylaidopoulos: «Temos de exigir mais de nós para vencer estes jogos»
Técnico diz que o resultado em Guimarães não foi justo
Estádio D. Afonso Henriques
Técnico diz que o resultado em Guimarães não foi justo
Estádio D. Afonso Henriques
Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-0) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico diz que a equipa tem de ser mais exigente:
Análise ao jogo
«Para estar satisfeito teria de ter ganho. Gostei do caráter e da personalidade dos jogadores, especialmente na segunda parte, em que estivemos bem. Penso que o resultado não é justo para nós, tivemos volume de jogo e oportunidades. Temos de capitalizar as nossas performances e a nossa criação ofensiva. Queremos manter esta mentalidade em jogos difíceis e em estádios difíceis, temos de exigir mais de nós para podermos vencer estes jogos. Temos de ser mais eficazes quando tempos este tipo de oportunidades para marcar».
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