O treinador do Rio Ave projetou o jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Sporting, agendado para esta quinta-feira no Estádio José Alvalade.

«Estamos a um passo de atingir o sonho de ir à final, que é um objetivo que todos temos. (…) Os jogadores sabem o que está em causa e querem muito agarrar esta oportunidade», garantiu Petit, que espera sair de Alvalade com um «resultado positivo».

Com a ilusão de chegar a uma final, o Petit não tirou os pés do chão e reconheceu o favoritismo do adversário, embora tenha destacado a ambição da turma de Vila do Conde.

«Sabemos que vamos ter de sofrer, porque o Sporting é uma equipa forte, que mete muita gente por dentro e que tem muita qualidade ofensiva», elogiou.

«Vamos com mentalidade ganhadora, sabendo que do outro lado há um candidato sempre a ganhar as suas competições, mas isso não tira aquilo que é a nossa ambição», garantiu.

«O Rio Ave já esteve lá [na final] duas vezes [1984 e 2014]. Estes jogadores sonham, os nossos adeptos também sonham. O sonho não é proibido e vamos com humildade, reconhecendo que do outro lado está uma equipa que luta por objetivos diferentes», assumiu ainda.

O momento atual do Rio Ave no campeonato, 12.º classificado com três derrotas consecutivas, não faz temer as convicções dos vilacondenses, que esperam quebrar o ciclo negativo. «É uma competição diferente do campeonato, é um jogo para inverter este ciclo, que não tem sido bom para nós. Todas as equipas passam por momentos assim, mas queremos responder bem. A Taça é uma grande motivação e temos que aproveitar esta oportunidade.»

Sobre o facto de as meias-finais da Taça de Portugal se realizarem a duas mãos, o treinador do Rio Ave disse não entender a decisão.

«Já é difícil um jogo com um candidato ao título, então a dois. (…) Para mim, não faz sentido uma competição disputar-se só a um jogo e depois nas meias-finais ser a dois jogos», analisou, lamentando que a receção aos leões não possa ser disputada no Estádio dos Arcos devido aos estragos causados pela depressão Martinho nas instalações do clube, no mês passado.

«Os nossos adeptos e o nosso estádio têm sido a nossa fortaleza. Gostaríamos de jogar em casa, no nosso ambiente, mas confiamos que nos vão apoiar, independentemente do local», referiu o técnico da equipa vilacondense, que vai disputar os jogos em casa no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, até ao final da época.

Sporting e Rio Ave medem forças esta quinta-feira, na primeira mão da Taça de Portugal, no Estádio de Alvalade, às 20h45. Acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.