O Rio Ave encerrou a 25.ª jornada da Liga com o regresso às vitórias e consequente salto na tabela, deixando a zona de despromoção. A turma de Cristiano Bacci venceu em Tondela com um golo na etapa complementar, depois de desperdiçar um penálti e de acertar nos ferros por duas vezes.

Na noite desta segunda-feira – abaixo dos 4.ºC em Tondela – Bacci apostou em Aïko no lugar do lesionado Hugo Félix. No Rio Ave, Sotiris optou por Nelson Abbey e Olinho, rendendo o lesionado Omar Richards e o indisposto Tamble Monteiro.

Recorde a história deste jogo.

Foi preciso esperar meia-hora para a partida aquecer, ainda que os processos de construção permanecessem erráticos. Estavam decorridos 30 minutos quando Hodge cobrou um livre à esquerda e Medina obrigou Gouw a uma vistosa defesa.

Na resposta, Blesa cabeceou ao poste após cruzamento de Diogo Bezerra à direita. Na recarga, Spikic viu Bernardo Fontes agigantar-se.

Entre faltas, os beirões voltaram a ameaçar a vantagem ao minuto 37, à boleia de um cabeceamento de Pedro Maranhão. Todavia, o extremo viu Gouw desviar para a barra.

Antes da pausa, João Silva precipitou-se e derrubou Olinho, quando o médio do Rio Ave se preparava para furar para a área. Responsável pelo penálti, Diogo Bezerra disparou contra a barra.

Entre trocas, o nevoeiro baixou e o Rio Ave afinou a mira. De tal forma que desfez o nulo na primeira oportunidade. Em cima do minuto 70, Spikic picou o esférico e soltou a corrida de Blesa pela esquerda. Mais rápido do que João Silva, o ponta de lança encheu o pé e assinou o segundo golo pelos vilacondenses.

Até final, o Tondela permaneceu sem critério ofensivo, enquanto o Rio Ave fez o suficiente para remeter os anfitriões para o respetivo meio-campo defensivo.

A primeira vitória desde 4 de janeiro permite ao Rio Ave saltar até ao 14.º lugar, com 24 pontos, ultrapassando Nacional (15.º) e Santa Clara (16.º). Por sua vez, o Tondela continua no 17.º e penúltimo lugar, com 19 pontos, a três de zona segura.

Uma vez que a visita ao Sporting foi adiada, devido à participação dos leões na Champions, o Tondela aponta baterias à receção ao AVS (18.º e último) a 21 de março. Antes, no domingo (18h), o Rio Ave recebe o Estrela da Amadora (12.º).

A Figura: Van der Gouw

O guarda-redes do Rio Ave impediu o golo do Tondela nas duas melhores oportunidades dos beirões, ambas na primeira parte. Depois de sacudir um cabeceamento de Medina, o inglês desviou um cabeceamento de Maranhão para a trave. Seguro e imperial pelo ar, Gouw iniciou vários contra-ataques, pausou o ritmo e recuperou a posse por 11 ocaisões.

O Momento: Blesa desfaz o nó, minuto 70

Desaparecido durante quase todo o jogo, o espanhol aproveitou a indisposição de Tamble Monteiro no aquecimento e, no único remate enquadrado, ofereceu o triunfo ao Rio Ave. A segunda parte decorria sem história e os vilacondenses estavam despidos de ideias. Até Spikic picar o esférico para a corrida de Blesa. Seguiu-se um pontapé “canhão” e a euforia em tons de vermelho e amarelo. O nevoeiro revelou o momento capital.

Negativo: erros sem fim

Notável a coragem dos adeptos de Tondela e Rio Ave que se predispuseram a sair de casa numa noite de segunda-feira gelada para assistir a uma partida pobre, sobretudo na construção ofensiva. Quase todas as jogadas culminaram em passes errados. A primeira parte animou à meia-hora, enquanto a etapa complementar aqueceu nos últimos 20 minutos. De resto, o espelho de duas equipas aflitas.

