O Rio Ave encerrou a 25.ª jornada da Liga com o regresso às vitórias e consequente salto na tabela, deixando a zona de despromoção. A turma de Cristiano Bacci venceu em Tondela com um golo na etapa complementar, depois de desperdiçar um penálti e de acertar nos ferros por duas vezes.

Na noite desta segunda-feira – abaixo dos 4.ºC em Tondela – Bacci apostou em Aïko no lugar do lesionado Hugo Félix. No Rio Ave, Sotiris optou por Nelson Abbey e Olinho, rendendo o lesionado Omar Richards e o indisposto Tamble Monteiro.

Foi preciso esperar meia-hora para a partida aquecer, ainda que os processos de construção permanecessem erráticos. Estavam decorridos 30 minutos quando Hodge cobrou um livre à esquerda e Medina obrigou Gouw a uma vistosa defesa.

Tondela, Jogada, B. Medina, 30m

Remate defendido junto ao lado inferior esquerdo da baliza. Brayan Medina de cabeça no coração da área. Assistência de Joe Hodge com um cruzamento para a área.#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA25 #CDTRAFC #CDT #RAFC pic.twitter.com/Nn2wlLOQqo — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 9, 2026

Na resposta, Blesa cabeceou ao poste após cruzamento de Diogo Bezerra à direita. Na recarga, Spikic viu Bernardo Fontes agigantar-se.

Rio Ave, Jogada, Jalen Blesa, 32m



Jalen Blesa acerta no poste esquerdo com de cabeça no coração da área. Assistência de Diogo Bezerra com um cruzamento para a área.#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA25 #CDTRAFC #CDT #RAFC pic.twitter.com/UyyWJjWpkB — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 9, 2026

Entre faltas, os beirões voltaram a ameaçar a vantagem ao minuto 37, à boleia de um cabeceamento de Pedro Maranhão. Todavia, o extremo viu Gouw desviar para a barra.

Tondela, Jogada, Pedro Maranhão, 37m

Remate defendido no centro superior da baliza. Pedro Maranhão de cabeça no coração da área. Assistência de Makan Aiko com um cruzamento para a área.#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA25 #CDTRAFC #CDT #RAFC pic.twitter.com/9pUeNAgQNE — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 9, 2026

Antes da pausa, João Silva precipitou-se e derrubou Olinho, quando o médio do Rio Ave se preparava para furar para a área. Responsável pelo penálti, Diogo Bezerra disparou contra a barra.

Entre trocas, o nevoeiro baixou e o Rio Ave afinou a mira. De tal forma que desfez o nulo na primeira oportunidade. Em cima do minuto 70, Spikic picou o esférico e soltou a corrida de Blesa pela esquerda. Mais rápido do que João Silva, o ponta de lança encheu o pé e assinou o segundo golo pelos vilacondenses.

Até final, o Tondela permaneceu sem critério ofensivo, enquanto o Rio Ave fez o suficiente para remeter os anfitriões para o respetivo meio-campo defensivo.

A primeira vitória desde 4 de janeiro permite ao Rio Ave saltar até ao 14.º lugar, com 24 pontos, ultrapassando Nacional (15.º) e Santa Clara (16.º). Por sua vez, o Tondela continua no 17.º e penúltimo lugar, com 19 pontos, a três de zona segura.

Uma vez que a visita ao Sporting foi adiada, devido à participação dos leões na Champions, o Tondela aponta baterias à receção ao AVS (18.º e último) a 21 de março. Antes, no domingo (18h), o Rio Ave recebe o Estrela da Amadora (12.º).

A Figura: Van der Gouw

O guarda-redes do Rio Ave impediu o golo do Tondela nas duas melhores oportunidades dos beirões, ambas na primeira parte. Depois de sacudir um cabeceamento de Medina, o inglês desviou um cabeceamento de Maranhão para a trave. Seguro e imperial pelo ar, Gouw iniciou vários contra-ataques, pausou o ritmo e recuperou a posse por 11 ocaisões.

O Momento: Blesa desfaz o nó, minuto 70

Desaparecido durante quase todo o jogo, o espanhol aproveitou a indisposição de Tamble Monteiro no aquecimento e, no único remate enquadrado, ofereceu o triunfo ao Rio Ave. A segunda parte decorria sem história e os vilacondenses estavam despidos de ideias. Até Spikic picar o esférico para a corrida de Blesa. Seguiu-se um pontapé “canhão” e a euforia em tons de vermelho e amarelo. O nevoeiro revelou o momento capital.

Negativo: erros sem fim

Notável a coragem dos adeptos de Tondela e Rio Ave que se predispuseram a sair de casa numa noite de segunda-feira gelada para assistir a uma partida pobre, sobretudo na construção ofensiva. Quase todas as jogadas culminaram em passes errados. A primeira parte animou à meia-hora, enquanto a etapa complementar aqueceu nos últimos 20 minutos. De resto, o espelho de duas equipas aflitas.