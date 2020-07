O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, admitiu que Taremi e Nuno Santos devem deixar o clube.

«Há clubes grandes interessados no Taremi, mas tenho de defender os interesses do Rio Ave e estou a aguardar mais uma proposta [do estrangeiro]. Vai sair pela melhor oferta com a certeza de que será para um grande clube. Estou a lutar para fazer uma boa venda e penso que é um jogador que justifica bem um investimento», disse António Silva Campos à Lusa.

O presidente do emblema de Vila do Conde explicou que terá de negociar mais jogadores, para manter o equilíbrio nas contas. Nessa medida, «Nuno Santos dificilmente continuará no Rio Ave, porque já há propostas pelo jogador», formado no FC Porto e no Benfica.

«A venda de ativos é muito importante para o orçamento do Rio Ave. Mas gostava de vender dois ou, no máximo, três jogadores, até porque temos a Liga Europa na próxima época. Há vários jogadores nossos a serem cobiçados, mas só sairá alguém do plantel por um valor que considere justo», frisou António Silva Campos.

Quanto a essa qualificação, o dirigente refletiu: «Ter o recorde de pontos, mas não conseguir a ida à Liga Europa teria sabor agridoce. Reconheço que esteve perto de acontecer, mas tivemos aquela pontinha de sorte. O Famalicão fez uma grande época, mas também entendo que fomos mais regulares.»

O Rio Ave terminou este campeonato com 55 pontos, um registo inédito no histórico de participações do clube na I Liga.