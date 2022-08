O Rio Ave anunciou a contratação de Miguel Baeza, médio espanhol de 22 anos.

Tal como o Maisfutebol noticou no início da semana, o jovem futebolista chega a Vila do Conde por empréstimo do Celta de Vigo.

Miguel Baeza atua preferencialmente como médio-ofensivo e foi formado no Real Madrid, tendo feito parte da equipa que conquistou a UEFA Youth League em 2019/20 após ter vencido o Benfica na final.

Miguel Baeza pertence aos quadros do Celta desde que 2020/21, época em que somou 24 jogos, 22 deles na Liga espanhola. Na segunda metade da época passada esteve cedido aos Ponferradinha, da II Liga espanhola