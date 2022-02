No domingo, o Rio Ave empatou com o Varzim (1-1) para a 20.ª jornada da II Liga, num duelo tradicionalmente intenso em Vila do Conde. Nas horas seguintes, começou a circular a imagem de uma jovem adepta que supera qualquer rivalidade clubística.



A pequena Matilde, de apenas 5 anos, deu o exemplo no Estádio dos Arcos com uma t-shirt onde anunciava a sua preferência.



«Sou Rio Ave pela mamã, sou Varzim pelo papá», podia ler-se.



A fotografia divulgada por Diogo Madeira, elemento do departamento de comunicação do Varzim, já foi partilhada pela Liga Portugal e tem uma mensagem forte.