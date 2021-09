O treinador do Rio Ave, Luís Freire, foi eleito o treinador do mês da II Liga portuguesa, arrecadando assim o primeiro Prémio Vítor Oliveira de 2021/2022 no segundo escalão do futebol português.

Em nota oficial, a Liga refere que Luís Freire «reuniu a preferência dos seus companheiros de profissão» na II Liga, com um total de 28 por cento dos votos.

Atrás de Freire ficaram Nélson Veríssimo, do Benfica B, com 27 por cento, bem como Rui Ferreira, do Feirense, com 12 por cento.

Em agosto, Freire conduziu o Rio Ave a três vitórias e um empate na II Liga. Começou com os 5-1 à Académica, seguido de um 1-1 com o Farense, de uma vitória ante o Varzim fora (0-3) e outra sobre o Leixões, em casa (2-1). Já em setembro, na passada sexta-feira, o Rio Ave goleou fora o Estrela (2-5) e é líder isolado, com 13 pontos.