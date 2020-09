O treinador do Rio Ave, Mário Silva pretende evitar que a equipa relaxe diante do Vitória de Guimarães, a pensar no encontro diante do AC Milan, para a Liga Europa. «Será um erro pensar já no jogo seguinte, frente ao AC Milan, em vez de nos focarmos neste, com o Vitória de Guimarães. Se cairmos nessa tentação, podemos ter problemas em ambos. Já fui jogador e sei que é difícil separar essas coisas, mas temos de o fazer, porque, para nós, o campeonato é muito importante», disse o treinador na antevisão da segunda jornada.

Mário Silva admitiu não ter decidido qual o onze que vai a jogo, «face ao desgaste que os jogadores sofreram com os 120 minutos do jogo com o Besiktas e a viagem». O treinador diz que o estado anímico dos jogadores «é muito positivo», mas tem de perceber «o estado físico» de cada um.

O técnico vila-condense revelou, ainda, a preparação que foi feita na pré-temporada, já a pensar no elevado número de jogos nas próximas semanas. «Dedicámos muito do nosso treino na pré-época à intensidade, porque prevíamos um calendário apertado na fase inicial. Queríamos ultrapassar esta primeira fase da época com eficácia no plano físico», confessou.

O Rio Ave recebe o Vitória de Guimarães, este domingo, no Estádio dos Arcos, a partir das 21h00.