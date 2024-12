Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao V. Guimarães:

«Entrámos muito bem no jogo, fizemos uma grande primeira parte, onde metemos intensidade, circulação de bola e conseguimos fazer dois golos e ainda podíamos ter feito mais um se tivéssemos definido de outra maneira.

A segunda parte foi diferente. Não fomos iguais, faltou intensidade, ganhar mais duelos, sofremos dois golos muito rápido e a equipa abalou um bocado. O Vitória aproveitou esse momento e conseguiu chegar ao empate. Ainda tentámos e tivemos algumas oportunidades, mas baixamos o bloco e faltou frescura. É um empate com um sabor amargo porque fizemos uma boa primeira parte.

[Rio Ave desperdiçou vantagem de dois golos] Não é a primeira vez que isto acontece, já com o Moreirense aconteceu o mesmo e, antes de eu estar cá, aconteceu com o Estoril. Tenho de fazer a minha parte e perceber como é que depois de uma boa primeira parte a equipa não saber gerir o jogo. Temos de ter mais bola e retirar a reação à equipa adversária. Um jogo em 2-0 é um bocado perigos. Como treinador tenho de analisar, falar com os jogadores e ver o que podemos melhorar».