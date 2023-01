O Al Ahly informou este sábado, através de um comunicado, que desistiu da contratação do avançado Abdul-Aziz Yakubu, do Rio Ave, devido aos resultados dos exames médicos do jogador.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o futebolista ganês teve de repetir uma bateria de testes físicos e a assinatura do contrato de quatro épocas e meia com os atuais vice-campeões africanos dependia do sucesso dos mesmos.

Em cima da mesa, recorde-se, o emblema do Cairo tinha colocado cinco milhões de euros, mas o Rio Ave só teria direito a metade desse valor, uma vez que o Vitória de Guimarães detém metade do passe do jogador de 24 anos.

Com vínculo até 2025, Aziz marcou 23 golos em 54 jogos numa época e meia ao serviço do conjunto de Vila do Conde.