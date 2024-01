O avançado ganês Yakubu Aziz está de regresso ao Rio Ave, tendo-se já apresentado e treinado pela primeira vez esta terça-feira com o plantel orientado por Luís Freire, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube.

Aziz, de 25 anos, tinha sido cedido pelo emblema de Vila do Conde ao Wuhan Three Towns, da China, em março. A ligação era válida até final de dezembro e contemplava uma opção de compra de 2,5 milhões de euros, que acabou por não ser exercida.

Pelo emblema chinês, em cerca de oito meses, Aziz fez 32 jogos e 19 golos. Reforça agora as opções do ataque do Rio Ave, num período de transferências em que os vilacondenses voltam a poder contratar e inscrever novos jogadores, depois de ultrapassado o período de sanção da FIFA, relacionado com a transferência de Fabrice Olinga.

Aziz poderá, assim, vir a ser opção já para o jogo com o Portimonense, da 16.ª jornada da I Liga (domingo, 18h00). Pelo Rio Ave, Aziz já tinha feito 57 jogos e 24 golos em época e meia (2021/22 e na primeira metade de 2022/23).