Rio Ferdinand, ex-jogador do Manchester City, reagiu ao regresso de Cristiano Ronaldo aos «red devils». O ex-defesa contou que não reagiu bem aos rumores da possível ida de CR7 para o rival Manchester City.

«O que ouvi e aquilo que eu estava a ver era que ele ia assinar com o Manchester City. Quando ouvi isso, juro que a minha conta de telemóvel estoirou. As mensagens, as chamadas das pessoas a dizerem que isto não podia acontecer. Até o Joleon Lescott [ex-jogador do Manchester City] tentou enganar-me nas redes sociais com isto. Qualquer adepto adepto do City e do United devia estar a ter ataques de coração ao pensar que o Ronaldo podia ir para qualquer outro lado e marcar golos contra eles», começou por contar o ex-jogador no seu canal de YouTube.

Ferdinand confessou que reagiu como qualquer adepto dos «red devils», mas que no final do dia respeitaria o astro português caso este se mudasse para o rival.

«Como ex-jogador do Manchester United, como ex-colega do Ronaldo, se ele fosse para o Manchester City, eu respetaria, mas ficaria louco como qualquer outro adepto, mas no final do dia o que queres que ele faça?», questionou Rio.

O ex-defesa do Manchester United contou ainda que falou com Cristiano Ronaldo numa tentativa de mudar a ideia do português. Umas das grandes preocupações de Ferdinand era com os filhos e a possível reação deles.

«'Diz-me que não vais para lá, eu sei que não vais para lá', foi o que lhe disse. Eu mandei-lhe mensagens e estava só às espera de receber montes de 'não, não, não' dele durante a conversa. Eu sou como os adeptos, tal e qual. Perguntei-lhe se podia falar comigo, porque não queria ver os meus filhos a irem ao estádio comprar camisolas do Manchester City. Eles cresceram como adeptos do Manchester United», acrescentou.

Ferdinand foi colega de Ronaldo durante a passagem pelo Manchester United, entre 2003 e 2009.