Ver Lionel Messi acabar a carreira no Barcelona parecia uma certeza para a maior parte das pessoas até este verão. E, mesmo depois de o argentino ter ido para o PSG, Juan Román Riquelme afirmou que acredita que é no clube blaugrana que Messi vai jogar na reta final.

«Tenho a certeza de que Messi vai acabar a carreira no Barcelona. Vai ganhar a Champions no PSG e retirar-se no Barcelona», afirmou o antigo internacional argentino, em entrevista à ESPN.

«Messi é o melhor porque gosta de jogar à bola. Gosta de estar com a família e com os amigos, mas não falha um jogo, por isso é o melhor», disse Riquelme, recordando que todos os anos em dezembro, o agora jogador do PSG volta a Rosário, na Argentina, para passar as festas da sua terra, mas logo no início de janeiro está de volta a Barcelona para jogar.

«Marcava três golos na Taça do Rei contra uma equipa da terceira divisão e no fim de semana mais três golos frente ao Real Madrid. Desfruta de jogar à bola seja contra quem for e espero que continue a desfrutar do futebol no PSG.»

«Estamos todos animados por vê-lo a jogar ao lado de Mbappé e Neymar. Acho que vai realizar o sonho do PSG. Se não ganharem agora a Liga dos Campeões, não vão ganhar nunca», afirmou.