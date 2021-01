Riqui Puig pegou-se com o árbitro Soto Grado, durante o jogo do Barcelona com o Cornellà, a contar para a Taça do Rei. As imagens não permitem perceber o início da discussão, mas a dado momento as câmaras captam o miúdo de 21 anos do Barça a atirar ao árbitro: «Fala-me bem e com respeito».

Soto Grado, o juiz do encontro responde «Tu a mim não me grites», o que não acalmou Riqui Puig. «O mesmo te digo eu», respondeu o médio do Barcelona. A discussão acabou com o árbitro a mostrar o cartão amarelo ao jogador, o que provocou muita discussão nos programas televisivos em Espanha.