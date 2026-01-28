O River Plate anunciou que irá realizar obras no Estádio Mâs Monumental, alargando a capacidade para 101 mil lugares. A casa dos «milionários», recorde-se, tem atualmente capacidade para 85 mil lugares.

Além do investimento na lotação, as obras no estádio contarão também com a instalação de um telhado, inspirado também no Santiago Bernabéu. A obra custará cerca de 100 milhões de euros, anunciou o River em comunicado.

As obras terão início na primeira semana de abril e espera-se que tenham uma duração de três anos. Com este investimento, o estádio do River Plate, que já é o maior em solo sul-americano, passará a ser o segundo maior do Mundo. Fica apenas atrás do Estádio Primeiro de Maio Rungrado, em Pyongyang, com lotação para 114 lugares.