O Boca Juniors foi eliminado do Torneio Clausura. Com esta «queda», empurram o eterno rival, River Plate - que tem interesse em Prestianni - para fora da Libertadores… 11 anos depois.

Foi um final de época desastroso para os «Millonarios». Nos últimos 13 jogos, a equipa de Marcelo Gallardo venceu apenas dois encontros. Para sonharem ainda com uma presença na Libertadores do próximo ano, o River Plate precisava que o Boca Juniors fosse campeão do Torneio Clausura.

Recapitulando, os adeptos do River precisavam torcer pelo eterno rival para sonhar com um lugar na Libertadores. Ironia das ironias.

Ora, esse sonho caiu por terra. O Boca foi eliminado nas «meias» da competição frente ao Racing (1-0), o mesmo adversário que ultrapassou o River nos «oitavos». Martínez, avançado de 33 anos, marcou o golo que deu por terminada a temporada na Bombonera.

Com este resultado, o Boca garante, ainda assim, um lugar na Libertadores do próximo ano. Já depois de ter participado da Sul-Americana na presente temporada. Já o River falha a classificação para a maior competição sul-americana de clubes 11 anos depois.

A última vez que os «milionários» participaram na Sul-Americana foi em 2014. Na época sagram-se campeões da competição depois de bater o Atlético Nacional, da Colômbia, na final.

O River falha, assim, o acesso à Libertadores por ter terminado a classificação geral em quarto lugar. Na Argentina, os vencedores do Torneio Apertura, Torneio Clausura e Taça da Argentina garantem uma vaga. Juntam-se a essas três equipas os três primeiros da classificação geral garantem uma vaga.

Ora, o Boca, terceiro na classificação geral, libertaria uma vaga para o quarto lugar - River - caso fosse campeão do Torneio Clausura. Com uma «despromoção» à Sul-Americana mais de uma década depois, os adeptos do River só têm dores de cabeça. Já os do Boca, no meio da eliminação, têm aqui pelo menos um motivo para sorrir com o final da época.